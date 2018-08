Overstroomde camping in Frankrijk had geen vergunning: twee Duitsers opgepakt

De voorzitter en vicevoorzitter van een vereniging uit het Duitse Leverkusen die eigenaar is van een terrein in het Zuid-Franse Saint-Julien-de-Peyrolas waar donderdag 126 jongeren werden geëvacueerd door overstromingen, zijn vrijdag in voorhechtenis genomen. Dat heeft de procureur van Nîmes laten weten. Er is een onderzoek geopend voor onder meer “onvrijwillige verwondingen en het in gevaar brengen van het leven van anderen”. De 75-jarige Duitser die de jongeren begeleidde, is vermist.