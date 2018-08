Belfius klaar voor beursgang: “Alle motoren draaien”

Belfius is tevreden over de cijfers in de eerste zes maanden van 2018. Belfius is in goede vorm en is financieel heel gezond, zei voorzitter Jos Clijsters. Alle motoren draaien en het bedrijf is klaar voor de beurs, klonk het.

De federale regering besliste met de begrotingsopmaak eind vorige maand dat tot 30 procent van de staatsbank naar de beurs gebracht kan worden. Wanneer de stap gezet wordt, moet de regering nog beslissen.

Klaar voor beurs

Belfius is alvast klaar voor de beursgang. “Dit is een groep waarin alle motoren draaien, die iets opgebouwd heeft”, aldus voorzitter Jos Clijsters. “De groep is in de Belgische markt op bijna op alle fronten licht aan het winnen, met een voorzichtig beleid en goed risicobeheer. Het is een groep die klaar is om naar de beurs te gaan.”

De Belfius-top was “zeer verheugd” dat de regering het management de opdracht gegeven heeft om Belfius klaar te maken om naar de beurs te gaan, zei Clijsters. De bank werkt daarom nu de komende weken het beursprospectus af, bereidt de analistenpresentaties voor en dies meer. “Het is de regering die finaal altijd zal beslissen of we naar de beurs gaan of niet.” De bank is er klaar voor, maar ook de markten moeten er rijp voor zijn. Er blijft volgens de voorzitter één grote onbekende voor alle spelers: “Wat gaat de markt zijn? We weten niet hoe de markt er uit zal zien in de komende maanden.”De grote uitdaging bij een beursgang is dat “Belfius Belfius moet blijven”. “We moeten het DNA van het bedrijf respecteren”, voegde de voorzitter nog toe.

Extra dividend voor staat

De vraag is wanneer de bank-verzekeraar dan naar de beurs zou trekken. Die beslissing komt de regering toe, klonk het meermaals. “We hebben van de regering de vraag gekregen om alle technische documenten voor te bereiden in augustus. Daar zijn we nu mee bezig. Zo kan de regering begin september een beslissing nemen over de timing van de beursintroductie”, zei CEO Marc Raisière in de marge van de cijferpresentatie. “De tweede stap zou zijn dat het management investeerders zou ontmoeten in de loop van september, oktober, of in de loop van begin volgend jaar.” Een beursgang vindt dus niet noodzakelijk dit jaar plaats? “Dat is absoluut niet noodzakelijk, maar het kan nog altijd natuurlijk.”

Voor een beursgang zou de bank tot slot een eenmalig dividend kunnen uitkeren aan de staat. De kapitaalbuffer of het solvabiliteitsratio van de bank zou in principe een dividend tot ongeveer 400 miljoen euro toelaten.