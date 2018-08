“Trump is een racist en er is geluidsopname om het te bewijzen”: controversieel boek van ex-adviseur

Omarosa Manigault-Newman, die ooit deelnam aan Donald Trumps realityshow en vervolgens aan de slag ging in het Witte Huis, beschuldigt de Amerikaanse president er nu van racistisch te zijn. In een boek over haar ervaringen als werkneemster van Trump staat onder meer te lezen dat er geluidsopnames zijn die dat bewijzen.

Het boek van Omarasa Manigault-Newman. Foto: Belgaimage

Tijdens de opnames van The Apprentice, Trumps realityshow waarin hij - als presentator - op zoek ging naar zakelijk talent, zou de president zich meermaals racistisch uitgelaten hebben en ook verschillende keren het woord ‘neger’ hebben gebruikt. Het zijn beschuldigingen die de president al een jaar of twee achtervolgen, maar nu weer opleven nadat Omarosa Manigault-Newman erover schreef in haar boek ‘Unhinged’.

Big Brother-fan

Omarosa Manigault-Newman behoorde als Afro-Amerikaanse een hele tijd tot een van de meest prominente figuren in het Witte Huis. Ze kreeg er een job nadat ze indruk had gemaakt op de president tijdens haar deelname aan zijn tv-show en nadien ook in Big Brother. De indruk die Trump op haar naliet, is echter van een heel andere aard. Ze gebruikte haar jaar als ‘adviseur in communicatie’ vooral om materiaal en informatie te verzamelen voor haar boek.

Daarin beweert ze dat ze Trump meerdere keren racistische uitspraken heeft horen doen. Zo noemde hij de Filipijnse echtgenoot van Kellyanne Conway, een van de adviseurs van de president, onder meer de racistische scheldwoorden ‘fucking Flip’ en ‘goo-goo’.

Racist en vrouwenhater

Opvallend wel hoe Manigault zich zo keert tegen de president, terwijl ze tot voor kort nog een riant loon in ontvangst nam en zelfs haar luxueus huwelijksfeest organiseerde in een van Trumps hotels. Critici hebben al eerder haar geloofwaardigheid in twijfel getrokken en zullen haar naar alle waarschijnlijkheid opnieuw beschuldigen van wraak nadat ze afgelopen december plots werd ontslagen.

Zelf houdt ze voet bij stuk: “Eindelijk besefte ik dat de persoon die ik zo lang kende, eigenlijk een doorwinterde racist is. Het is niet enkel de manier waarop hij over mensen praat, maar echt hoe hij over hen denkt. Ook over mij, als Afrikaanse-Amerikaanse. Ik ben er zeker van dat er geluidsopnames zijn waarop hij duidelijk het n-woord gebruikt. Hij is niet enkel een racist, maar ook een vrouwenhater”, klonk het onder meer in The Guardian.

Foto: Van Tine Dennis/ABACA

Geheime geluidsopnames

Het is niet de eerste keer dat de zogenaamde ‘geheime geluidsopnames’ ter sprake komen. Tijdens Trumps verkiezingscampagne in 2016 lekten al tapes waarin hij opschept over het ‘grijpen van vrouwen bij hun geslachtsdelen’. De mediastorm bereikte een hoogtepunt nadat ook de producer van de tv-show, Bill Pruitt, er een schepje bovenop deed: hij zou nog genoeg materiaal in zijn bezit hebben waar “veel ergere” dingen op te horen vielen.

Na de overwinning op Hillary Clinton beweerde komiek en acteur Tom Arnold dat ook hij een video in het bezit had waarin Trump zich maar al te graag racistisch uitlaat. “Ik heb nog tapes van ‘The Apprentice’ waarin Trump zo goed als alle mogelijk foute dingen zegt”, zei Arnold daar zelf over tijdens een interview met een radiozender. “Het n-woord is niet het enige, hij noemt zijn eigen zoon zelfs een dommerik. Hij is ronduit gemeen tegen zijn kinderen.”

Volgens Omarosa is in 2016 zelfs een spoedvergadering georganiseerd om te bespreken wat moet gebeuren als de geluidsopnames publiekelijk worden gemaakt. Het Witte Huis zelf reageert niet op de heisa.