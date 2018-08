Start van Ligue 1: “nu of nooit” voor Tielemans, “vreemde transfer” Sels, Braziliaanse clan en wie doet PSG wat?

Vrijdagavond gaat de Ligue 1 van start met een wedstrijd tussen Marseille en het Toulouse van Aaron Leya Iseka. L’OM gaat vol voor de top drie, want een nieuwe titel voor Paris Saint-Germain lijkt een zekerheid.

PSG totaliseerde vorig seizoen 93 punten en was al vrij snel zeker van de vijfde titel in de laatste zes seizoenen. Monaco werd tweede met dertien punten minder, voor Lyon en Marseille. Kan één van deze drie het de Parijse topclub wel lastig maken?

Braziliaanse clan

“Ik vrees van niet”, aldus Dieter Landuyt van Eleven Sports. “De supercup heeft de waardeverhoudingen meteen duidelijk gemaakt. PSG won die met 4-0 met een beloftenploeg. Dan weet je het wel. Bovendien start PSG met een makkelijk programma. Ik zie gewoon niet in hoe ze de titel niet kunnen winnen.”

“Er is een nieuwe coach met Thomas Tüchel en die zou strenger zijn dan Unai Emery. Hij kan de kleedkamer wél uitmesten. Emery had géén geloofwaardigheid bij de Braziliaanse clan. De vraag is hoe Tüchel die gaat aanpakken, in het bijzonder Neymar. Coach zijn van PSG is op zich een makkelijke job. Je moet gewoon een goed systeem vinden. Maar people management, dat is hier belangrijk. Emery had dat totaal niet”, weet Landuyt.

“Wat ook wel spanningen kan geven, is de relatie tussen de spelers onderling. Ik kijk dan vooral naar Kylian Mbappé. Voor hem was het een sprookje vorige zomer en was hij dolblij om samen met Neymar te mogen spelen. Maar nu is hij een wereldkampioen met een sterk WK achter de rug. Hij zal dan ook een andere rol gaan opnemen in de kleedkamer, ook ten aanzien van de Braziliaan. En dan is er ook nog altijd Edinson Cavani, met wie Neymar vorig seizoen al problemen had.”

Foto: Photo News

Concurrenten

Maar zelfs als de bom barst, wordt het PSG? “Er is gewoon niet genoeg tegenstand en dat ligt vooral aan de concurrentie. Ik heb het gevoel dat er een soort stilstand is in de Ligue 1. PSG haalde alleen Gigi Buffon, Monaco is weer enkele sterkhouders kwijt en bij Lyon en Marseille is het status quo. Bij de rest is het hetzelfde verhaal als anders: de beste spelers zijn weg en er zijn vervangers gehaald waarvan men hoopt dat ze evengoed worden als de vertrokken spelers.”

“Niet meteen top voor de uitstraling van de competitie, waar men in Frankrijk echt mee bezig is. Zeker nu ze wereldkampioen zijn. Ze willen dat de Ligue 1 serieus wordt genomen. Ze voelen zich nu wat miskent aangezien er maar drie teams naar de Champions League mogen, terwijl dat in de andere grote competities er vier zijn.”

“Maar Lyon, die spelen wel mooi voetbal maar zijn niet overal even sterk. Ze hebben een geweldige aanval, maar het middenveld is te wisselvallig en de defensie minder sterk. Over 38 wedstrijden komen ze gewoon te kort. Monaco? Die gaan moeite hebben om de top drie te halen. Je kan één keer je beste spelers verkopen, maar geen tweede keer. Ondanks dat Lemar en Fabinho een minder seizoen gedraaid hebben. Golovin is wel gekomen, maar hoe gaat dat uitpakken?”

En Marseille? Vorig seizoen zetten ze al een step voorwaarts, dus als ze dat nu nog eens kunnen… Ze missen alleen een goede spits. Maar de structuur van het team staat er en er waren geen vertrekkers. Ik heb een beter gevoel bij hen dan bij Monaco en Marseille is een beetje het Standard van Frankrijk. Ze wachten al lang op een prijs en hebben een passionele achterban. In tegenstelling tot Monaco.”

Foto: AFP

Verrassingen en degradatie

Buiten de klassieke top vier, van welke teams kan er wel wat verwacht worden? “Nantes heeft heel goed ingekocht en kan wel eens naar de subtop kruipen. Ik ben ook benieuwd naar Lille, dat vorig seizoen maar net overleefde. Keert de rust daar terug? Ze hebben het kapitaal, de fans en een nieuw bestuur. De subtop is wel heel breed, al denk ik dat het Europese avontuur Rennes en Bordeaux punten kan kosten. Ik geloof ook wel in Saint-Etienne, na een heel goede terugronde vorig seizoen. Van Nice verwacht ik niet veel onder nieuwe coach Patrick Vieira”, zegt Landuyt.

“Onderin lijken mij de nieuwkomers het moeilijk te gaan krijgen: Nîmes, Reims en Strasbourg. Ook Toulouse zal weer een zwaar seizoen kennen, net als Caen zonder Ivan Santini en Amiens.

Foto: Photo News

De Belgen

Dit seizoen spelen er negen Belgen in de Ligue 1: Youri Tielemans (Monaco), Thomas Meunier (PSG), Matz Sels (Strasbourg), Anthony Limbombe/Yassine El Ghanassy/Kayembe (Nantes), Stef Peeters (Caen), Baptiste Guillaume (Nîmes) en Aaron Leya Iseka (Toulouse).

“Die transfer van Sels is toch vreemd hoor”, vindt Landuyt. “Naar een nieuwkomer in de Ligue 1. Daar hebben ze hun beste verdedigers verkocht en zetten ze dus in op een nieuwe defensie. Dat wordt zoeken en tasten, niet evident voor een doelman. Sels is een goede keeper maar met een minder defensie voor hem. Hij zal tijd nodig hebben, anders zal de kritiek al snel weerklinken.”

“Tielemans? Het is nu of nooit voor Youri. Zijn eerste seizoen bij Monaco was niet echt goed. Ik moet wel zeggen: elke nieuwe speler moet zes maanden wennen aan het systeem van Leonardo Jardim. Je zag ook dat die na elke wedstrijd vaak als eerste bezig was met Tielemans. Hij gelooft dus wel in hem. Tielemans gaat meer spelen dit seizoen maar hij moet zich bewijzen. Als hij zoals op het WK speelt, kan hij wel eens gelanceerd zijn.”

“Meunier? Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij bij PSG niet als volwaardig aanzien werd. Le petit Belge, weet je wel. En dan was er ook Dani Alvas als concurrent. Die is wel verleden tijd hoor en bij een nieuwe trainer start iedereen op nul. We gaan Meunier dus vaker zien, maar wat gaat de Braziliaanse clan daarvan zeggen? En hij moet ook werken aan zijn voorzetten. Daarom is hij nog net geen topper.”