Advocaat van Stormy Daniels wil Trump uitdagen en president worden

Michael Avenatti, de Amerikaanse advocaat die pornoster Stormy Daniels verdedigt in haar zaak tegen president Donald Trump, overweegt om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2020. Dat heeft hij toegegeven aan enkele lokale journalisten.

“Ik ben aan het onderzoeken of ik me kandidaat wil stellen voor de presidentsverkiezingen en kom hier mijn huiswerk doen”, zo vertelde Avenatti aan de ‘Des Moines Register’. Avenatti bracht een bezoek aan de Iowa State Fair, een traditionele tussenstop voor alle Amerikaanse presidentskandidaten.

Avenatti zal in Iowa vandaag ook spreken op een event van de democratische partij waar de voorbije jaren Hillary Clinton, Bernie Sanders en Barack Obama kwamen spreken. Hij werd er vergezeld door Matt Paul, een democratische campagnestrateeg in 2016 nog voor Clinton werkte.

Avenatti raakte bekend als de advocaat van pornoster Stormy Daniels, toen die enkele maanden geleden verklaarde dat ze in het verleden seks had met Donald Trump. Daniels en Trump zouden een korte verhouding gehad hebben, maar kort voor de presidentsverkiezingen van 2016 zou Trumps advocaat aan Daniels 130.000 dollar zwijggeld betaald hebben. Daniels vecht de rechtsgeldigheid van die zwijgovereenkomst echter aan.

Op korte tijd groeide Avenatti in de VS uit tot een enorme mediafiguur. Hij wordt alom beschouwd als een van de weinige publieke stemmen die er daadwerkelijk in slaagt om Donald Trump het vuur in het nauw te drijven met zijn agressieve spreekstijl en ingenieuze mediastrategie. Zijn populariteit bij Democraten en in anti-Trump-kamp is op enkele maanden gestegen tot ongeziene hoogten. Ondertussen verdedigt hij verschillende andere vrouwen die zeggen zwijggeld te hebben gekregen van Trump om zijn affaires verborgen te houden. Avenatti duikt op in de ene tv-show na de andere.

“Ik geloof dat de (democratische, nvdr) partij nood heeft aan en zin heeft in een vechter”, vertelde hij aan de reporters. “En velen beschouwen mij wellicht als de juiste man op de juiste plek.”