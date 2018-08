Wanneer vertrekken, waar staan de flitspalen en welke verkeersregels gelden in het buitenland? Een handleiding voor de autotoerist

Het weekend van 11 en 12 augustus belooft een van de drukste weekends te worden op de Europese wegen, vooral door vakantiegangers die met de wagen terugkeren naar huis. Maar wanneer vertrek je best? Met welke regels moet je in het buitenland rekening houden? Waar kan je het best tanken? En hoe zorg je ervoor dat je auto in orde is? Een compleet overzicht voor de autotoerist.

Op de Franse autosnelwegen begint zaterdag het tweede zwarte weekend. Ook in eigen land belooft het bijzonder druk te worden, door het terugkerende verkeer. De drukte zorgt vrijdagnamiddag al voor een zware avondspits rond Antwerpen en Brussel. Hier vind je een overzicht van waar dit weekend het meeste hinder wordt verwacht.

Olie ververst? Bandspanning gecontroleerd? Alle documenten bij die je nodig kan hebben? Op de hoogte van alle regeltjes die op buitenlandse wegen gelden? Dan kan je met een gerust gemoed met de auto op vakantie - of terug naar huis - vertrekken. Maar omdat niet iedereen even goed voorbereid vertrekt, vind je hier een checklist voor je auto en een overzicht van de buitenlandse verkeersregels om je te helpen (N+).

Wie met de wagen op vakantie gaat naar Frankrijk, houdt best zijn snelheidsmeter in het oog. Sinds 1 juli is de maximumsnelheid op secundaire wegen van 90 naar 80 kilometer per uur aangepast. De minimumboete bedraagt 68 euro, en de gendarmerie belooft de hele zomer streng te controleren. Op deze kaart zie je waar alle flitspalen staan in Frankrijk.

De Nederlandse ANWB, zeg maar het Touring van onze noorderburen, heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd over de tankstations langs de vakantieroutes in Europa, waaronder ook die in België. Volgens de verkeers- en toerismeorganisatie zit er heel wat kwaliteitsverschil op de stations. Een overzicht van tankstations die je al dan niet moet mijden (N+).

Iets meer dan 20 euro om met een Volkswagen Polo tussen de vulkanen van Lanzarote te cruisen. Een auto huren in het buitenland kost vaak niet al te veel. Helaas vallen de geafficheerde prijzen waarmee de autoverhuurders je proberen te verleiden wel eens tegen als je de kleine lettertjes leest. Als je een auto huurt in het buitenland, kan je best dit even lezen (N+).