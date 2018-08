Ex-speler Cercle Brugge voor twee jaar geschorst wegens corruptie

Bwalya Kalusha, de voorzitter van de Zambiaanse voetbalbond (FAZ), is door de Ethische Commissie van de FIFA voor twee jaar geschorst wegens corruptie. De voormalige Cercle Brugge-speler (1985-1989) zou een geldsom aanvaard hebben van een Qatarese zakenman.

De 54-jarige Kalusha is een legende in het Afrikaanse voetbal: hij werd in 1988 als Cercle Brugge-speler uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar, werd met PSV Eindhoven twee keer landskampioen en haalde met zijn land in 1994 de finale van de Afrika Cup. Nadat hij van 2005 tot 2008 bondscoach was van zijn land, trad hij in 2008 aan als bondsvoorzitter. Hij is ook lid van het Uitvoerend Comité van de CAF, de Afrikaanse tegenhanger van de UEFA.

Na al die jaren is Kalusha echter van zijn voetstuk gevallen: de Ethische Commissie van de FIFA stuitte in februari 2017 op een geldsom van 80.000 dollar (69.900 euro) die Bwalya kreeg van Mohammed Bin Hammam, een Qatarese zakenman die in 2011 levenslang verbannen werd door de FIFA nadat hij stemmen probeerde te kopen in de verkiezing van het FIFA-voorzitterschap. Het interne rechtsorgaan van de FIFA oordeelde dat Kalusha zondigde tegen artikel 16 en 20 van de ethische code van de wereldvoetbalbond wegens het geven en aanvaarden van geschenken. Bijgevolg mag Kalusha twee jaar lang geen officiële functies meer uitoefenen in het voetbal - zowel nationaal als internationaal - en moet hij een boete van 100.000 Zwitserse frank (87.900 euro) betalen.