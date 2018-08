Joodse gemeenschap heeft zware bedenkingen bij nieuwe CD&V-kandidate Friedman

Antwerpen - Vanmorgen stelde Kris Peeters trots de nieuwe CD&V kandidate Rezi Friedman voor, een joods-orthodoxe. En wat CD&V kon verwachten, gebeurde ook: binnen de Joodse gemeenschap is lang niet iedereen enthousiast. Haar vader wordt "de gekke rabijn" genoemd.

Na de ophef rond de kandidatuur van Aron Berger voor de CD&V in Antwerpen, bleef het enige tijd stil. Maar vandaag kon lijsttrekker Kris Peeters dan toch een joods-orthodoxe kandidate voorstellen: Rezi Friedman. "Natuurlijk geef ik mannen een hand", antwoordde ze op de voorspelbare vraag.

En toen een journalist van De Standaard vroeg wat ze over onverdoofd slachten vond, zei ze dat "alle dieren goed moeten worden behandeld. Als de wet zegt dat het slachten verdoofd moet gebeuren, dan is dat zo."

Die laatste uitspraak vindt Raphael Werner, voorzitter van het Joods Forum, bijzonder jammer, zo zegt hij op de site van Joods Actueel. "Het is mogelijk dat ze een goede kandidate is voor de CD&V, maar zeker niet voor de Joodse gemeenschap, gezien de opvoeding die ze thuis kreeg. Bewijs hiervan is het standpunt dat ze van haar vader overneemt over het koosjer slachten. De volledige joods-orthodoxe gemeenschap staat hierover op één lijn. Er is geen enkele erkende rabbijn in heel de wereld die verdoofd koosjer slachten toelaat."

Wat Werner vooral vervelend vindt, is dat Rezi Friedman haar uitspraken deed terwijl er nog een procedure loopt bij de Raad van State. De Joodse gemeenschap probeert via die procedure de wet tegen onverdoofd slachten te laten schrappen. "Het minste wat mevrouw Friedman had kunnen doen is wachten op de uitspraak van het Hof. Nu steekt ze ons stokken in de wielen”, besluit de voorzitter van het Joods Forum.

Vader Friedman Foto: Photo News

In Joods Actueel staat nog een veel scherper stuk over de nieuwe CD&V-kandidate. In dat stuk wordt haar vader aangevallen. "De familie woont buiten de Joodse buurt, in een straat waar zij de enige orthodoxe joden zijn. Omwille van de vader, die verstoten is uit de Gemeenschap, is het gezin geen lid bij één van de meer dan 30 synagogen in Antwerpen, toch een belangrijke bron van sociale contacten. Idem voor de Joodse jeugdgroepen waar Rezi nooit naartoe ging", schrijft de website.

Iets wat Raphael Werner op Radio 1 bevestigde.

De relatie tussen Michael Freilich van Joods Actueel en de vader van Rezi Friedman is allerminst goed. Het tijdschrift heeft Friedman al meermaals op de korrel genomen. De "gekke rabbijn". zo wordt Moshe Friedman wel eens omschreven. Volgens Joods Actueel zou hij holocaustontkenner zijn en persoonlijke vriend van voormalig Iraans president Mahmoud Ahmadinejad.

Freilich besluit in Joods Actueel. "Rezi is gecontamineerd door haar vader, ook al treft haar spijtig genoeg geen enkele schuld."