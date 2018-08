Ook Batshuayi heeft zijn transfer beet: Rode Duivel ruilt Chelsea voor Valencia

Michy Batshuayi voetbalt komend seizoen voor het Spaanse Valencia. De 24-jarige aanvaller van de Rode Duivels wordt voor één seizoen uitgeleend door Chelsea aan de Spaanse topclub. Na Witsel, Dendoncker en Courtois is Batshuayi de vierde Rode Duivel die zijn WK verzilvert.

Batshuayi bood zich een tijdje geleden bij Chelsea aan op training, in de hoop dat er onder de nieuwe coach Maurizio Sarri dit seizoen meer speelgelegenheid zou komen. In de rangorde van de spitsen zou hij echter Alvaro Morata voor zich moeten dulden en ook Olivier Giroud loopt nog steeds op Chelsea rond. Toen Batshuayi dinsdag in het oefenduel tegen Olympique Lyon geen speelkansen kreeg, leek een vertrek zich aan te kondigen. Chelsea wou de Rode Duivel alleen maar verhuren, Valencia liet duidelijk blijken dat het onze landgenoot erg graag wou. Vandaag was de deal helemaal rond.

Batshuayi verhuisde in de zomer van 2016 naar Chelsea en scoorde er de titelgoal op het veld van West Bromwich Albion. Ook in het begin van vorig seizoen maakte hij er enkele belangrijke doelpunten, maar op zoek naar meer speelkansen werd hij halfweg uitgeleend aan Borussia Dortmund. In het shirt van de Duitse topclub maakte hij nog negen goals. Op het voorbije WK mocht Batshuayi invallen tegen Tunesië (22 minuten, 1 doelpunt) en Frankrijk (1 minuut) en stond hij in de basis in de groepsmatch tegen Engeland.

Valencia eindigde vorig seizoen na enkele magere jageren als vierde in La Liga en kwalificeerde zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Batshuayi , die zichzelf Batsman noemt, gaat nu dus een seizoen voetballen voor de Spaanse club met een vleermuis in zijn logo. Toeval bestaat niet.



In het Mestallastadion zal Batsman voorin met heel wat concurrentie af te rekenen krijgen, onder meer van Rodrigo en Simone Zaza. Ook collega-Rode Duivel Thorgan Hazard werd de voorbije maanden in verband gebracht met de club, maar de jongere broer van Eden lijkt toch in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach te blijven. De voorbije jaren waren de Braziliaanse Belg Andreas Pereira en Zakaria Bakkali met wisselend succes bij Valencia actief.



Voor Batshuayi is de uitleenbeurt een uitstekende kans om zich deze keer in La Liga te tonen. Eerder liet hij al van zich spreken in de Ligue 1 bij Olympique Marseille, vooraleer Chelsea hem er in de zomer van 2016 voor bijna veertig miljoen euro weghaalde - hij ligt er nog tot medio 2021 onder contract. Ook in de Duitse Bundesliga kennen ze hem intussen, in de Premier League scoorde hij twee seizoenen geleden het doelpunt dat Chelsea de titel opleverde. In eigen land kwam hij tussen 2011 en 2014 uit voor Standard Luik.



