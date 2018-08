Twee Belgische juristen dood in Zuid-Afrika: Rwandees complot of ‘wilde speculaties’?

De twee Belgische juristen die onlangs in Zuid-Afrika dood werden aangetroffen, kenden elkaar goed. De familie van de Belgisch-Rwandese Thomas Ngeze gaat uit van dubbel kwaad opzet en ziet er de hand in van de Rwandese geheime dienst. De vader van Pieter-Jan Staelens ziet geen verband. "Ik ben bang van wilde speculaties. Mogelijk was het een stom ongeval."