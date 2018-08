Internationale zorgen om Belgische frieten

De aardappeltelers hebben door de droge en hete periode een zware zomer. De oogst zal dit jaar zeker 30 procent lager uitvallen dan anders. Dat is slecht nieuws voor onze frieten. Zelfs in het buitenland maken ze melding van de problemen met “het symbool van België”.

De hitte van de afgelopen weken is dramatisch voor de aardappeloogst in ons land. Er zijn niet alleen minder aardappelen, ze zijn ook kleiner en hun schil is vaak te ruw voor verwerking. De Boerenbond verwacht dat de aardappelteelt dit jaar zeker 30 procent lager zal uitvallen.Boer Dirk Van Ginhoven uit Ravels gaat zelfs uit van 70 procent minder opbrengst.

Eén ding is zonneklaar: af­nemers, verwerkingsbedrijven en supermarkten zullen het met minder moeten stellen. Dat betekent ook slecht nieuw voor de frituristen, want minder en kleinere aardappelen betekent duurdere en kortere frieten. Het nieuws over problemen met onze wereldberoemde lekkernij heeft nu ook het buitenland bereikt.

“Symbool van België loopt gevaar”

“Het symbool van België loopt gevaar”, schrijft de Britse krant The Guardian. “In 2017 werd een ton aardappelen nog verhandeld voor 25 euro, omdat er veel aanbod was. Nu is dat 250 tot wel 300 euro”, legt Romain Cools van Belgapom, de beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en -verwerking, uit aan de krant.

Culinaire identiteit

Ook de Europese nieuwssite Politico besteedt aandacht aan de ‘frietencrisis’. “Belgische frieten bakken in de hitte”, kopt de site. “Frieten zijn een integraal deel van de Belgische culinaire identiteit”, klinkt het nog. Iets wat Bernard Lefèvre, voorzitter van het Nationaal verbond van frituristen, beaamt: “Frieten zijn essentieel voor ons. Het is deel van onze cultuur. Het is meer dan veel meer dan een voedselproduct.”