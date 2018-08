Standard pleit procedurefouten: Wesley en Carcela moeten nog een week wachten op verdict

Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard) en Eric Ocansey (Eupen) weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn. De spelers kregen begin deze week een schorsing voor respectievelijk zes, twee en vier wedstrijden en gingen daar allemaal tegen in beroep. Gisteren zou normaal de definitieve uitspraak volgen, maar omdat er volgens Standard procedurefouten zijn gemaakt is alles uitgesteld naar volgende week.

De club zegt dat de nieuwe indicatieve tabel, die de verschillende overtredingen opdeelt in categorieën en per categorie een gepaste strafmaat voorstelt, niet is goedgekeurd door de Pro League en de straffen daarop gebaseerd ongeldig zijn. De nieuwe indicatieve tabel kwam er na samenspraak tussen de Pro League en de KBVB, maar nu komen de clubs daar dus zelf tegen in opstand.

De bondsprocureur benadrukt dat de indicatieve tabel goedgekeurd is door de KBVB en de Pro League. De bekrachtiging ervan gebeurde door de publicatie in Sportleven. “Maar publicatie is niet hetzelfde als goedkeuring”, zegt Pierre Locht van Standard. “Zo’n tabel moet gestemd worden op een algemene vergadering, zoals dat bij alle verenigingen het geval is. Dat is hier niet gebeurd. Omdat het Bondsparket zich baseert op een ongeldige indicatieve tabel, is de strafvordering niet ontvankelijk en moet Mehdi Carcela vrijgesproken worden.”

Foto: Photo News

De zaken van Ocansey, Carcela en Wesley zijn nu uitgesteld tot volgende vrijdag. De spelers kunnen daardoor allemaal dit weekend nog in actie komen. Wellicht wordt tegen volgende week alles gewoon in orde gebracht zodat de indicatieve tabel in de toekomst gewoon gevolgd kan worden. Want als de KBVB dat niet doet, is het einde zoek. Dan was de schorsing van speeldag één voor Diedhiou eigenlijk onterecht, maar die heeft al een wedstrijd aan de kant gestaan. Zo ver zal de KBVB het niet laten komen.