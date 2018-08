Ninove - In een horecazaak op de Graanmarkt in Ninove brak vrijdagochtend brand uit in een ijsmachine. Maar vooral de rook veroorzaakte veel schade. De zaak was nog maar net open en krijgt nu al een ferme opdoffer te verwerken.

De brand vond omstreeks 5.30 uur plaats in horecazaak Bekas op de Graanmarkt in Ninove. Een ijsmachine achter de toog brandde volledig uit. Ook het materiaal vlakbij leed schade. Bovendien was het grootste ...