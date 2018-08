Zo bouwvallig dat je door de barsten de buitenlucht ziet: “Binnenkort moeten de kerk en de pastorie dicht”

Hoegaarden / Outgaarden - De parochiekerk en de pastorie in Outgaarden verkeren al twintig jaar in lamentabele staat. Op het doksaal kan je van in de binnenkant door barsten in de muren de buitenlucht zien. De kerkfabriek wacht al jaren op een restauratie en trekt aan de alarmbel.

De leien op de daken van de Sint-Niklaaskerk en de pastorie vertonen kleine gaten. Dakgoten lekken. Vocht dringt naar binnen langs de muren, die vol schimmel staan. Kalk op de muren en de plafonds bladdert af. Stukken plafond zijn al naar beneden gedonderd en muren vertonen barsten van een kleine centimeter breed. Kortom: het gaat niet goed met de kerk en pastorie.

Einde van verenigingsleven

“Er gebeurt niets om er iets aan te doen”, sakkert voorzitter Hubert Janssens van de kerkfabriek. “Aan de daken is in honderd jaar niets meer gedaan. Binnenkort moeten de kerk en de pastorie om veiligheidsredenen dicht. Dat betekent het einde van het verenigingsleven in het dorp. Want de pastorie is zowat het enige ontmoetingscentrum van Outgaarden. De leegstaande voetbalkantine biedt geen alternatief. Ze is te ver verwijderd van het centrum. Je krijgt daar weinig volk naartoe.”

Twintig jaar geleden onderzochten experts van Monumentenwacht de staat van de als monument erkende kerk en pastorie. Die zijn eigendom van de gemeente Hoegaarden. Restauraties geven recht op subsidies: zestig procent van het Vlaams gewest, twintig van de provincie en twintig van de gemeente als eigenaar.

Muurvast

“Er werd een dossier opgestart en doorgegeven naar het gemeentebestuur”, zegt Janssens. “Maar daar viel te horen dat er geen geld was voor haar deel. We zitten muurvast en als er niet snel schot komt in de zaak, komt er niets meer van, want de overheidssubsidies worden binnenkort teruggeschroefd. Het dossier nu opstarten, betekent dat we zeker nog vier jaar moeten wachten eer daadwerkelijk iets gebeurt aan de gebouwen.”

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) spreekt tegen dat het gemeentebestuur geen geld wil geven voor een restauratie. “We drongen aan op de opstelling van een Kerkenplan voor de vier Hoegaardse parochies. De Kerkenraad moest uitmaken welke bestemming zij voor de kerken voorzag. Het heeft lang geduurd eer dat vastlag. De Vlaamse overheid zou het volledige restauratiebedrag dragen. Het kost de gemeente geen cent.”

Janssens zegt hierover dat het Kerkenplan al anderhalf jaar geleden is afgewerkt. “De kerk krijgt als nevenbestemming een ontmoetingscentrum. Er vindt op 23 december trouwens een kerstconcert in plaats.” Eerstdaags komt Onroerend Erfgoed poolshoogte nemen.