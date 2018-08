Honderden Belgische onderzoekers publiceerden in “neptijdschriften”

Honderden academici van Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben studies gepubliceerd in gekende rooftijdschriften, vaak ook ‘neptijdschriften’ genoemd. Zij publiceren artikels, doorgaans tegen betaling, zonder fatsoenlijke kwaliteitskeuring, blijkt uit onderzoek van De Morgen.

De Morgen baseerde zich op data van de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en de Duitse omroepen Norddeutscher Rundfunk en WDR. Zij controleerden de websites van gekende valsspelers, zoals de Turkse uitgeverij WASET en het Indiase OMICS, en haalden de namen en instellingen van de auteurs uit tienduizenden artikels.

Het onderzoek van De Morgen toonde aan dat 1.294 wetenschappers sinds 2007 in totaal 295 artikels publiceerden in rooftijdschriften. Dat het artikel in zo’n tijdschrift is gepubliceerd betekent niet dat het waardeloos is, maar het probleem is dat er geen of geen betrouwbare kwaliteitstoetsing (peer review) is gebeurd.

Onder de Belgische academici die al dan niet bewust artikels hebben gepubliceerd in dergelijke rooftijdschriften, bevinden zich medisch filosoof Ignaas Devisch en de Gentse professor-emeritus endocrinologie Frank Comhaire. De academici betalen voor de publicatie of krijgen na publicatie een gepeperde rekening.

Alle Vlaamse universiteiten zijn betrokken. De VUB ijvert in een reactie dan ook voor duidelijke witte en zwarte lijsten voor Vlaamse onderzoekers, zodat duidelijk is waar wetenschappers wel terechtkunnen.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat weten dat publicaties in neptijdschriften niet meetellen voor de voor de financiering van de universiteiten. “Om die uit te zuiveren werkt men voor de menswetenschappen met lijsten van neptijdschriften.”