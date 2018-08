Chelsea-coach zegt dat Hazard blijft, Rode Duivel toont blijdschap met geweldig dansje

Thibaut Courtois rondde donderdag zijn droomtransfer af en werd als een koning onthaald bij Real Madrid, waar hij een contract voor zes seizoenen ondertekende. Eden Hazard lijkt zo na openlijk geflirt met Real verweesd achter te blijven in Londen, Chelsea hield immers het been stijf en wou van geen transfer weten.

Nu de Engelse transfermarkt gesloten is, moet de Belgische aanvoerder en op een na beste speler van het afgelopen WK deze zomer niet meer op een overgang rekenen. Bij een vertrek kunnen de Blues immers geen vervanger meer halen. “Hazard blijft definitief bij ons”, was Chelsea-coach Maurizio Sarri dan ook duidelijk.

Voor ‘Edinho’ zit er dan ook niet anders op dan zijn transferdromen op te bergen en zijn tot medio 2020 lopende contract op Stamford Bridge te respecteren. Als Hazard niet verlengt, gaat hij volgende zomer zijn laatste contractjaar in bij The Blues en dan zullen de zaken er helemaal anders voorstaan. “Ik heb drie à vier keer gesproken met Eden en hij heeft het nooit over een mogelijke transfer gehad, en dus denk ik dat hij gelukkig is hier bij Chelsea te blijven”, liet Sarri noteren. “Over een mogelijke contractverlenging wil ik het niet hebben, dat is mijn job niet. Maar aangezien de speler blij is hier te blijven, zal dat nieuwe contract geen probleem worden.”

Voor Hazard zou in Londen naar verluidt een monstercontract met een brutoweeksalaris van 350.000 euro klaarliggen en daarnaast zou hij ook de kapiteinsband krijgen, maar daar wil Sarri zich nog niet over uitspreken. Chelsea opent zaterdag zijn seizoen met een verplaatsing naar Huddersfield Town, de club van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza. “Morgen krijgt Cesar Azpilicueta waarschijnlijk de band, maar dat is geen finale beslissing. Ik wil eerst iedereen beter leren kennen.”

Hazard lijkt het naar zijn zin te hebben bij Chelsea, zo blijkt uit dit dansje

“Tevreden met Kepa”

Met Courtois verloor Chelsea de beste doelman van het WK en om zijn vervanger Kepa aan te trekken, moest er een recordbedrag betaald worden. “De situatie wat betreft Thibaut was heel duidelijk: hij wou naar Real. We zijn misschien wel een van de beste doelmannen ter wereld kwijtgespeeld, maar zijn vervanger is een van de beste jonge doelmannen in Europa. Daar ben ik dan ook tevreden mee. Kepa is nog maar 23 jaar, ik hoop dat hij snel nog vooruitgang kan boeken.”