1.200 skeletten bovengehaald tijdens opgravingen in Ieper

Ieper - In het centrum van Ieper zijn 1.200 skeletten uit de middeleeuwen gevonden tijdens archeologische opgravingen. Twee maanden geleden was dat nog de helft. Naast de skeletten bieden de opgravingen vooral een unieke inkijk in de ontstaansgeschiedenis van de Kattestad.

Tijdens een kijkdag in mei werd al duidelijk dat de opgravingen een nieuw licht zouden werpen op de ontwikkeling van de stad Ieper, begin de 13de eeuw. Bijna de volledige Sint-Niklaasparochie, op een zucht van het huidige centrum, werd opgegraven en toonde aan dat de wijk veel belangrijker was in de ontstaansgeschiedenis van de stad dan aanvankelijk gedacht. De vondsten tartten alle verbeeldingen van de archeologen en legden niet enkel de fundamenten van de Sint-Jan-Ten-Bergheabdij bloot maar ook oude huizen en een unieke begraafplaats.

Twee maanden geleden stond de teller op 500 gevonden skeletten. “Maar we zitten ondertussen rond 1.200 skeletten”, aldus archeologe Michelle Arnouts. “We dachten dat een oude gracht een bocht ging maken maar uiteindelijk liep de begraafplaats gewoon verder. We vonden nog veel meer van wat we al ontdekten. Skeletten in kisten, halve kisten, vrouwen, kinderen, ... alles.”

De jongste twee maanden moesten nog twee van de vier zones opgegraven worden. Het eerste deel betrof vooral de restanten van de abdij, het tweede deel huizen en een gracht. “Na de eerste opgravingen stelden we ons vooral de vraag welke ambachten hier bedreven werden. We vonden in het tweede deel tal van afvalkuilen met leersnippers en delen van schoenen, waardoor we nu kunnen stellen dat er in de parochie leerbewerkers zaten.”

Er werden ook huizen langs een kasseiweg gevonden die een inkijk geven in het dagelijks leven in de middeleeuwen, en erna, dankzij heel wat objecten, pelgrimsinsignes en zelfs potten die nog in één stuk werden teruggevonden. Opvallend was dat tekeningen en etsen van Sanderus van midden de 17de eeuw nagenoeg exact overeenkwamen met de gevonden structuren. Een andere vraag was de functie van de gracht. Even werd gedacht aan een soort binnenhaven van de Ieperlee. “Nu denken we eerder in de richting van een afbakening. Nader onderzoek moet uitwijzen of die ook een militaire functie had”, aldus Arnouts.

De opgravingen gaan nog door tot begin september. Op 18 augustus is er een twee publieke kijkdag.