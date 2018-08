In ‘Poepkapelle’ spraken ze vandaag maar over één ding. “Je zet niet zomaar iemand in zijn bloot gat”

Langemark-Poelkapelle -

Een schepen. Op een ‘seksfeestje’. Met foto’s. En een fotograaf in de maisvelden. Langemark-Poelkapelle - of ‘Poepkapelle’, zoals het West-Vlaamse dorpje nu in de rest van Vlaanderen wordt genoemd - was vandaag natuurlijk nog lang niet uitgepraat over hun schandaal. Onze man ging er de sfeer opsnuiven. “Zijn vrouw was er bij. Waarom zou hij dat dan niet mogen doen?”