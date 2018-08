Jonge vrouw mag niet werken in woonzorgcentrum door hoofddoek: "Geef iedereen gelijke kansen"

Meisje van Turkse origine met hoofddoek mag geen vakantiejob doen in woonzorgcentrum in Leopoldsburg. Video: TV Limburg

Leopoldsburg - Een vrouw van Turkse origine die solliciteerde voor een vakantiejob in een woonzorgcentrum in Leopoldsburg, is naar eigen zeggen geweigerd omdat ze een hoofddoek draagt. Volgens haar moeten er in "het multiculturele België" aanpassingen gedaan worden om iedereen gelijke kansen te geven. De OCMW-voorzitter ontkent met klem dat ze geweigerd werd op basis van haar hoofddoek.

"Wij worden niet geaccepteerd om een job uit te voeren", stelt Betül Baslik. De jonge vrouw van Turkse origine behaalde haar diploma orthopedagogie en wilde graag als jobstudent aan de slag gaan bij een woonzorgcentrum om ervaring op te doen. Het sollicitatiegesprek ging naar eigen zeggen heel goed. Het diensthoofd was enthousiast over Betül, zegt de sollicitante zelf. Totdat er een probleem bleek te zijn. De gemeente liet het diensthoofd weten dat het dragen van een hoofddoek, net als andere religieuze symbolen, verboden is tijdens het werk. Maar werken zonder hoofddoek is geen optie voor Betül. "Dat is mijn geloof."

Zonder hoofddoek zou ze wel mogen beginnen, stelt de jonge vrouw. En daar moet iets aan veranderen, vindt ze. "In het multiculturele België moet er toch een aanpassing zijn om gelijke kansen te geven aan iedereen. Als ik ergens niet mag werken, omdat ik een hoofddoek draag, betekent dat eigenlijk dat ik verhinderd wordt om te kunnen werken."

De OCMW-voorzitter ontkent met klem dat ze geweigerd werd op basis van haar hoofddoek. Volgens hem is het in Leopoldsburg al jaren verboden om levensbeschouwelijke of religieuze symbolen te dragen tijdens het werk.