Anderlecht-dames verliezen tweede kwalificatiewedstrijd tegen Gornik Leczna

De Anderlecht Ladies hebben vrijdag in het Schotse Edinburgh in hun tweede Champions League-wedstrijd een 0-1 nederlaag geleden tegen het Poolse Gornik Leczna. Door de 7-0 overwinning van Glasgow City tegen het Georgische FC Martve was Anderlecht bij een overwinning tegen Leczna zeker geweest van een ticket voor de groepsfase van de Champions League, maar nu zal het tegen Martve nog om de knikkers gaan.

Anderlecht nam in de eerste helft het meeste initiatief, maar in de 40e minuut kwam het 0-1 achter. Dat was ook meteen de ruststand. Anderlecht kwam in de tweede helft het dichtst bij het tweede doelpunt van de wedstrijd, maar de Roemeense middenveldster Stefania Vatafu trof de paal. De tweede helft bleef dus doelpuntenloos, waardoor Anderlecht na de 1-2 zege tegen Glasgow City een nederlaag moest slikken.

De laatste kwalificatiewedstrijd tegen FC Martve staat voor volgende week dinsdag geprogrammeerd. De tien groepswinnaars plaatsen zich voor de 1/16 finales, net als de twee beste tweedes. Op vrijdag 17 augustus volgt de loting voor de 1/16 finales.