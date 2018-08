Peetvader Spaanse drugsmaffia vrijgelaten onder voorwaarden

De 85-jarige Manuel Charlin, de peetvader van de Spaanse drugsmaffia, is twee dagen na zijn arrestatie in Galicië vrijgelaten onder voorwaarden. Een rechtbank van de regio in het noordwesten van Spanje bevestigde vrijdag berichten in de media. “Ik heb niets gedaan”, zei Charlin na zijn vrijlating tegenover journalisten.