Axelle Klinckaert (18) en Nina Derwael (18), medailleturnsters en beste vriendinnen: “We maken elkaar beter. Als de ene iets kan op training, wil de ander niet onderdoen”

Ze zitten sinds hun elfde samen op de sportschool, hadden op ­internaat jarenlang hun kamer tegenover elkaar en huilen of juichen om elkaars teleurstelling of overwinning. ­Zoals die op het Europees kam­pioenschap vorig weekend, waar turnsters én beste vriendinnen Nina Derwael en Axelle Klinckaert samen goud, ­zilver en brons wonnen. “We hebben onze medailles naast elkaar gelegd. Nu hebben we de drie kleuren.”