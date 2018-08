Aantal diefstallen van bijenkasten neemt toe: “Sommige imkers zijn zo wanhopig dat ze gaan stelen”

Het is de schrik van iedere imker: plots een lege bijenkast aantreffen omdat dieven hebben toegeslagen. Frans Jacobs (81) overkwam het deze week en hij is niet alleen. Omdat steeds meer hobbyisten zich aan de imkerij wagen, is de vraag naar bijen groter dan het aanbod. “Sommigen zijn zo wanhopig dat ze gaan stelen”, zegt bijenexpert Dries Laget (UGent).

Imker Frans Jacobs uit Sint-Katelijne-Waver heeft geen idee wie zijn vier beste bijenkasten heeft gestolen. Hij verwacht ook niet dat ze teruggevonden worden, dat gebeurde na een eerdere diefstal ook niet. Maar vier kasten, goed voor 240.000 bijen, steel je niet zomaar. “Het moet een kenner geweest zijn, een andere imker.”

De laatste jaren komen diefstallen vaker voor, weet Hendrik Trappeniers, vicevoorzitter van de Koninklijke Vlaamse Imkerbond. Een beetje geoefend imker kan de kast van een collega gemakkelijk leeghalen. Bovendien is zo’n diefstal moeilijk te achterhalen. “Bewijs het maar, ik denk niet dat ooit al iemand werd aangehouden.”

Op het grote geld zijn de dieven alvast niet uit. “Een kast, een koningin en een kolonie heb je voor zo’n 500 euro.” De verkoop van honing volstaat vaak maar net om die inves­tering terug te be­talen. Een zelfbedruipende hobby, noemt Trappeniers het.

Camera kan helpen

Om die hobby uit te voeren, heb je wel bijen nodig. En daar zit het probleem. Het aantal imkers neemt ieder jaar toe. De verjonging juicht de imkerbond graag toe, maar de bijen kunnen de groeiende vraag niet bij­houden. Volgens onder­zoeker Dries Laget (UGent) is er een groot tekort aan ­bijenvolken. “Het aanbod is gewoonweg te laag voor de grote vraag.”

Hij vermoedt dat de dieven geen ­eigen of enkel verzwakte zwermen hebben, waardoor ze uit zijn op een succesvolle kolonie.

Dat denkt ook Trappeniers. “Het gaat mogelijk om imkers die contracten hebben met fruittelers en bijen nodig hebben om te bestuiven.”

De kenners spreken in de voorwaardelijke wijze. Vermoedens over daders in het kleine professionele imkerwereldje zijn er zeker, maar aan bewijzen ontbreekt het. “Je moet een dief op heterdaad betrappen”, vertelt Trappeniers.

Camera’s en gps-trackers kunnen helpen, maar dat vindt de ­vicevoorzitter maar een spijtige evolutie. “Want zo brokkelt het vertrouwen tussen de imkers af.”

De meeste diefstallen worden in het voorjaar geregistreerd. Zo verloor een imker in Tessenderlo in juni drie kasten. Dat was volgens de provinciale afdeling al de vijfde diefstal van het jaar. Dat imker Frans Jacobs, wiens kasten in een Antwerps natuurgebied staan, in volle zomer wordt bestolen, vinden de specialisten vreemd. “Misschien had hij uitstekende koninginnen om mee te fokken”, zegt Laget. “Maar waarschijnlijk denkt de dief al aan volgend jaar. De bijen bereiden zich nu voor op de winter. Hoe sterker de kolonie, hoe waarschijnlijker dat ze de koude overleeft.”