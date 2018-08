Klus met een geurtje aan: beerput in om Mieneke te redden

Beveren-Waas -

De brandweer van de post Melsele moest vrijdagnamiddag een niet-alledaagse, onwelriekende opdracht uitvoeren. Op een landbouwbedrijf in de Priemstraat was poes Mieneke via een verluchtingsgat in de twee meter diepe beerput onder een stal met runderen vastgeraakt. De eigenares had haar kat al twee dagen niet meer gezien. Toen ze vrijdagmiddag langs het verluchtingsgat passeerde, hoorde ze het beestje miauwen. Ze verwittigde de brandweer en die kwam met zeven mannen ter plaatse. Geen man te weinig, want om in de put te kunnen, moesten ze een betonnen rooster van ruim honderd kilo optillen. Ze probeerden eerst Mieneke te lokken met haar lievelingseten, maar tevergeefs. Dan maar de drastische aanpak: een brandweerman ging met beschermend pak en ademlucht de beerput in. Hij kon Mieneke gemakkelijk van een steunmuurtje plukken. Een beetje geschrokken, volgde de kattin haar baasje naar buiten. Daar kreeg ze net als de brandweerman een frisse douche. De kat hield er niks aan over. De eigenares was de brandweer erg dankbaar voor het mooie werk.