Hoe een gps-systeem gaat helpen om aan te tonen hoe ‘groen’ de melk van Vlaamse koeien is

Landbouwonderzoekers willen dat koeien in Vlaanderen straks allemaal een gps-apparaat rond de hals dragen. Want zo kan de boer perfect bewijzen dat zijn melkkoeien vaker in de wei dan in de stal staan. “In Nederland is melk van koeien die vooral buitenstaan – zogenaamde ‘weidemelk’ – zeer in trek bij de consument”, zegt landbouwonderzoeksinstituut ILVO. “Maar het ontbrak aan een goed systeem om te bewijzen dat de koeien niet gewoon op stal stonden.”