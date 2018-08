Indiaas parlementslid verkleedt zich als Hitler om meer geld te vragen

Een Indiaas parlementslid is donderdag naar het parlement getrokken in een Hitler-kostuum, om een speciaal statuut te eisen voor zijn thuisstaat Andhra Pradesh.

De 67-jarige Naramalli Sivaprasad had een bruine lange jas aan met swastika en een Hitler-snor. Het is niet de eerste keer dat het parlementslid, een voormalige acteur, zich verkleedt om zijn punt duidelijk te maken. In het verleden kwam hij al verkleed als de hindoegod Rama, een herder of een vrouw naar het werk.

In een video die opgenomen werd voor het parlement, is te horen dat Sivaprasad een reden had om zich te verkleden als Hitler. “Hitler vroeg nooit advies en zette zich niet in voor de welvaart van het volk”, zei hij, zo suggererend dat premier Nerandra Modi er een gelijkaardige aanpak op nahoudt. Terwijl Modi in 2014 door het volk werd verkozen met veel hoop en verwachtingen, heeft hij die verwachtingen niet kunnen inlossen, zei Sivaprasad.

Sterke leider

De partij van Sivaprasad stapte een paar maanden geleden uit de regerende coalitie van Modi vanwege een conflict over het al dan niet toekennen van een speciaal statuut voor Andhra Pradesh. Zo’n statuut zou Sivaprasads thuisstaat meer middelen geven voor de ontwikkeling.

In India is de beeltenis van Hitler niet zo uitzonderlijk. Veel jonge Indiërs zien Hilter als een sterke leider, en niet zozeer als een genocidale fascist. Zijn autobiografie “Mein Kampf” is daarenboven erg populair. Hitlers gezicht en naam worden ook nog steeds gebruikt om producten zoals ijs of kledij te verkopen, al komt daar vanuit Joodse hoek wel protest tegen. Eerder dit jaar kwam Hitler nog voor in een kinderboek over inspirerende leiders, wat leidde tot grote verontwaardiging bij de Joodse mensenrechtenorganisatie Simon Wiesenthal Center in de VS.