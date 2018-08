Drankfederatie pleit voor alcoholslot in alle wagens

Drinken en rijden, de combinatie veroorzaakt nog ­altijd veel leed op onze wegen. De oplossing ligt nochtans voor de hand, zegt Geert Van Lerberghe, directeur van sectororganisatie Vinum et Spiritus: verplicht het alcoholslot in alle nieuwe wagens. “Ik denk dat mensen zich te vaak overschatten. Dat ze niet goed weten hoeveel ze mogen drinken.”

Een alcoholslot, een ­ingebouwd meetsysteem dat de wagen niet laat starten als de bestuurder te veel alcohol uitademt, is volgens Van Lerberghe het meest efficiënte middel om drank uit het verkeer te bannen. Vandaag is zo’n slot verplicht voor bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer en voor recidivisten, vanaf 1,2 promille.

Maar alcoholsloten in alle nieuwe wagens, noemt verkeersinstituut Vias onrealistisch. “Dat zou Europa moeten ­beslissen. België kan het opleggen, maar wat doe je met buitenlandse wagens? Fabrikanten gaan zich niet aanpassen aan de kleine Belgische markt”, zegt woordvoerder Stef Willems. Vias ­ijvert voor meer controles en sensibilisering. “De mentaliteit moet ­wijzigen. Dat gaat niet zomaar.”