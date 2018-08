Manneken Pis helpt in Italië tegen prostaatproblemen

Manneken Pis wordt dikwijls opgevoerd voor allerhande reclameboodschappen. Ook in Italië is ons Belgisch monument bekend. Daar staat ons plassend mannetje op een reclameboodschap voor een prostaatmedicijn. “Hier zijn we niet echt enthousiast over. We vinden het in ieder geval niet echt grappig”, klinkt het bij de Orde van Manneken Pis.

De reclame is wel volledig legaal. “De beeltenis van Manneken Pis is niet beschermd”, zegt de Brusselse schepen van Cultuur Karine Lalieux (PS). “Dat is nooit gebeurd en had lang geleden moeten gebeuren. Nu is het te laat: iedereen kan de beeltenis gebruiken.”