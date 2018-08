Sodexo maakt online betalen dienstencheques onmogelijk: minister Muyters stelt zich ernstige vragen bij excuus

Dienstencheques kopen via online betaling is niet langer mogelijk. Dienstverlener Sodexo wijst naar het nieuwe verbod op transactie­kosten als oorzaak. Maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) stelt zich ernstige vragen bij dat excuus.

Om en bij de één euro. Dat waren tot voor kort de extra transactiekosten die klanten moesten opleggen wanneer ze dienstencheques wensten te betalen op het internet. Maar sinds donderdag is het wettelijk niet langer toegestaan om zulke kosten aan te rekenen. Daarop heeft dienstverlener Sodexo de onlineverkoop aan banden gelegd. Surfers krijgen nu de boodschap dat het Franse bedrijf “nieuwe betaalmogelijkheden bestudeert”. Wie toch cheques wil bestellen, moet dat doen via een bankoverschrijving.

Nochtans zat de nieuwe regelgeving er al aan tijdje aan te komen. Het bedrijf had dus tijd om zich voor te bereiden. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is dan ook niet opgetogen met de aanpak van Sodexo. “Ik stel me de vraag of die handelwijze wel slim is, zeker in deze tijden van digitalisering.” Zijn administratie zal eerstdaags contact opnemen met de dienstverlener.

Niet de eerste keer

Hoe dan ook is het niet de eerste keer dat Sodexo in opspraak komt. “Begin dit jaar heeft het een boete gekregen van 3,3 miljoen euro omdat het niet het beoogde aantal klanten liet overstappen van papieren naar elektronische dienstencheques”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Ook nu loopt het bedrijf niet helemaal in de pas, vindt hij. “Vele tienduizenden mensen gebruiken dienstencheques. De minister moet er nu voor zorgen dat er niet met die klanten wordt gesold.”

Ook parlementslid Martine Taelman (Open VLD) klink misnoegd. “Het is niet oké dat je de mensen nu de kans ontneemt om elektronisch te betalen. Dit bedrijf worstelt al een tijdje met de digitalisering.”

Sodexo is naar eigen zeggen in de weer met het zoeken van oplossingen. “Zo zouden we de integratie van het betalen van de dienstencheques in de online bankapplicaties kunnen verwerken”, zegt een woordvoerder. Maar over een deadline voor een oplossing is nog geen sprake.