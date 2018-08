Medaille voor politieagent die gewapende man doodschoot: “Hij is een held”

Melle - De agent die een gewapende man doodschoot bij het Thaise restaurant op de Heusdenbaan in het Oost-Vlaamse Melle, is door de raadkamer buiten vervolging gesteld. Hij kreeg zelfs een medaille voor moed en zelfopoffering. “Die man is een held”, zegt korpschef Yves Asselman.

Begin vorig jaar kreeg de politiezone Rhode en Schelde de melding dat een gewapende man rondliep bij het restaurant Benjarong, op de Heusdenbaan. Na een achtervolging schoot een politieagent de man dood. Het parket opende een onderzoek naar de omstandigheden.

Nu besloot de raadkamer de agent buiten vervolging te stellen. Korpschef Yves Asselman reageert opgelucht. “De verdachte was met het openbaar vervoer van Geraardsbergen gekomen”, vertelt hij. “Hij wist dat in het restaurant alleen met cash mag worden betaald en was dus voorbereid. Hij had een dolk en een geladen, schietklaar wapen bij zich.”

Eén fataal schot

“We hebben hem gesommeerd om zijn wapen te laten vallen, maar hij greep een van onze collega’s vast en hield die onder schot. De collega heeft zich met een duw kunnen bevrijden, waarop de verdachte opnieuw zijn wapen richtte op onze mensen. Toen heeft een agent één fataal schot afgevuurd, nadat al een waarschuwingsschot was gelost.”

De betrokken agent kreeg van een koninklijke, vaderlandslievende vereniging een medaille voor moed en zelf­opoffering. “Die man is een held”, zegt Asselman. “Hij heeft me een van de grootste nachtmerries bespaard die een korpschef kan hebben: aan families van collega’s gaan uitleggen dat hun man of vader is omgebracht.”

Heel koelbloedig

Volgens Asselman heeft de agent volgens het boekje gehandeld. “Hij volgde heel koelbloedig de regels die hij op de politieschool heeft geleerd. De agent is een schietmonitor en had een zaklampje op zijn wapen staan, waardoor hij zag dat het wapen van de verdachte wel degelijk echt was.”

“Dankzij hem zijn onze politiemensen door het oog van de naald gekropen. Ik ben tevreden met de buitenvervolgingstelling, want deze zaak woog op het hele politiekorps.”