Jonathan David: koopje van nul euro blijkt Canadese diamant voor AA Gent

Een diamant kost veel geld, tenzij je hem zelf opgraaft. Dat is wat AA Gent deed met Jonathan David, de 18-jarige Haïtiaans-Canadese spits die goed was voor vier goals in drie invalbeurten. De Buffalo's haalden de doelpuntenmaker tegen Zulte Waregem (1-1), Jagiellonia (0-1) en Waasland-Beveren (4-1) voor... nul euro.

Haïtiaans bloed, geboren in New York, daarna tot zijn zesde in Haïti geleefd en vervolgens in Ottawa, een Canadese metropool met meer dan een miljoen inwoners. Jonathan David spreekt ook Engels ...