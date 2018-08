De Boeck: “Plan al na zeven minuten in de vuilbak”

Kortrijk heeft met 1 op 9 zijn start gemist. De kalendermaker maakte het met Anderlecht thuis en Antwerp en Club Brugge uit niet makkelijk maar het team van Glen De Boeck speelt ook niet goed. Dat was in het Jan Breydelstadion vrijdagavond ook zo.

“Dan stel je een plan op en na zeven minuten is de wedstrijd gespeeld”, sakkerde de Kortrijk-trainer. “Dan kan dat plan in de vuilbak. Die beweging hebben we tot vervelens toe herhaald op training. En laten zien op video. En dan gebeurt het nog. Ik ga deze week toch eens met die speler (Ouali, nvdr) praten.”

De Kortrijk-trainer wil echter optimisme uitstralen. “We moeten met al die nieuwe spelers aan een nieuw Kortrijk bouwen”, aldus De Boeck. “Daar zijn we mee bezig. Dat doen we stap voor stap. Ik vond onze tweede helft op voetbalvlak al een pak beter. We werken eraan. Het zal nog even duren maar het moet in orde komen.”