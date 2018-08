Een week geleden verwoestte een immense vuurzee hun garage, maar eigenaars verkopen nu al opnieuw wagens

Aartselaar -

Een week na de helse brand die hun Nissan-garage langs de A12 in Aartselaar in de as legde, kijken Patrick Nelissen en Koen Van den Bergh van de Beerens Groep tussen het zwarte puin weer vol vertrouwen naar de toekomst. “De goodwill en de solidariteit van de mensen is hartverwarmend.”