COLUMN. Dijkshoorn: “Die kousen van Courtois, het is zijn eerste grote misser”

Ik vind het prachtig als dromen in vervulling gaan. Zo droomde ik al vanaf mijn vierde verjaardag van deze krant. Ik vertelde het iedereen. “Ooit – ja, ooit, lach mij maar uit – zal ik, Nico Dijkshoorn, in Het Nieuwsblad staan. Voor geen enkele andere krant zal ik schrijven. Ik zal over voetbal schrijven en dan wil ik dat er een foto van mij bij staat met mijn appelwangen en bezeten ogen. Mijn leven is klaar als ik voor Het Nieuwsblad mag schrijven.”