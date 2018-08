Politierechter maakt na 42 jaar kritische balans op van rechtspraak: “Justitie wordt commercieel bedrijf”

Gent -

“Justitie is bezig in een commercieel ­bedrijf te veranderen. Ik krijg de ­indruk dat het ook geld moet opbrengen, en dat alles wat geld kost wordt af­gebouwd.” Politierechter Christian Vanhoorebeke (66), die deze week zijn laatste zitting voorzat na een carrière van 42 jaar, heeft bedenkingen bij de evolutie die onze rechtspraak de laatste twintig jaar heeft doorgemaakt. “Boetes, boetes en nog eens boetes. Ik vraag me af of dat in functie van de veiligheid is.”