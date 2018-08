Botsing tussen goederentrein en auto in Belsele: treinverkeer onderbroken

Op een overweg in het Oost-Vlaamse Belsele zijn vrijdagnacht een auto en een goederentrein gebotst. Er vielen geen gewonden: noch in de trein, noch in de auto. Wel is het treinverkeer onderbroken tussen Sint-Niklaas en Lokeren in beide richtingen. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, zaterdagochtend.

Infrabel kreeg melding rond 3.40 uur van het ongeval. Volgens de eerste berichten zou de auto stilgevallen zijn op het spoor.

De spoorwegen leggen vervangbussen in. Ook worden in de mate van het mogelijke treinen omgeleid: van Gent-Sint-Pieters over Dendermonde en Mechelen naar Antwerpen, en in de omgekeerde richting.

De auto wordt op dit moment getakeld. Onduidelijk is nog wanneer het spoor weer vrij zal zijn.