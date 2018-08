Man kaapt passagiersvliegtuig op luchthaven en stort neer in zee

Bij het Amerikaanse Washington is een vliegtuig zonder passagiers neergestort nadat het was opgestegen zonder toestemming. Dat zeggen de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Het vliegtuig was opgestegen van de Seattle-Tacoma International Airport en stortte neer ten zuiden van Washington. Het toestel zou gekaapt zijn geweest door een mecanicien die op de luchthaven werkte. Voorts i er niets bekend over de identiteit van de piloot. Het toestel werd onderschept door militaire gevechtsvliegtuigen. De piloot negeerde de bevelen tot landen en crashte in zee. De lokale sheriff benadrukt dat het niet om een terroristisch incident gaat, maar wel om “joyride met fatale afloop”.

Een getuige maakte beelden van de achtervolging: “Dat is geen oefening, dat is een vliegtuig”, klinkt het.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU