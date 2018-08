Eerste lopers komen over de meet bij ‘natte’ 49ste Dodentocht

Bornem - Zaterdagmorgen om 6.45 uur stonden al een twintigtal deelnemers aan de Dodentocht te wachten aan de finish. De Dodentocht wil geen wedstrijd zijn dus de finish ging pas rond 7 uur open. Rond 7.30 uur hadden al zo’n 35 mensen de tocht tot een goed einde gebracht. Dat vernam Belga bij woordvoerder Thomas D’Hondt. Een 850-tal mensen gaf vannacht op.

Vrijdagvond om 21 uur startten bijna 13.000 mensen aan de 49ste editie van de Dodentocht. Ze krijgen 24 uur de tijd om de finish te halen. Bij de start regende het, waardoor er bij de eerste controlepost meer opgevers waren dan andere jaren.

“Ik denk dat dat komt omdat mensen natte voeten hadden en geen droge kledij meebrachten”, zegt Thomas D’Hondt. “Het heeft geregend tot halfeen, daarna is alles droog geworden. Voor vandaag (zaterdag) verwachten we droog weer en een temperatuur van 23 graden, dat is ideaal wandelweer.”

Door het aantal deelnemers te beperken tot 13.000 trok de Dodentocht dit jaar meer getrainde mensen aan. “We merken dat er meer anciens hebben ingeschreven, we hebben echt veel vaste mensen dit jaar”, zegt D’Hondt. “De meeste deelnemers zijn Belgen, daarna een 2000-tal Duitsers en ook heel wat Nederlanders. Vorige jaren waren er veel meer groepen uit andere landen dan dit jaar.”

De start vrijdag verliep vlot en de meeste deelnemers zijn de nacht vlot doorgekomen. “We hebben nog geen grote incidenten genoteerd, slechts enkele verzorgingen door het Rode Kruis zoals blaren of massages”, besluit D’Hondt.