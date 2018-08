Even onrust op luchthaven door rokende tas, maar moedige douanier grijpt meteen in

Het was even schrikken op de internationale luchthaven van Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. Tijdens de veiligheidscontrole bleek er plotseling rook te komen uit de tas van een passagier. De schrik sloeg sommige ooggetuigen om het hart, maar een moedige douanier raapte daarentegen zijn moed bijeen om de bagage te verwijderen.

De beelden dateren reeds van 20 juli, maar zijn pas sinds kort vrijgegeven door het Transportation Security Administration (TSA), de organisatie die instaat voor de screening van reizigers op luchthavens. Het was douanier Darrell Wade die vrijwel meteen na het opmerken van de rook in actie shoot. Met het nodige lef stapte hij richting de tas, nam het mee naar een veilige plek buiten de terminal en verwittigde enkele veiligheidsagenten.

Nadien werd duidelijk dat het incident vrij onschuldig was. Een defect aan de batterij van een elektronische sigaret bleek aan de basis te liggen van het probleem. Volgens de TSA raakte er geen materiaal beschadigd, waardoor het checkpoint open kon blijven.