CLUBNIEUWS. Standard moet Lestienne lang missen, zondag primeur voor Hein?

De derde speeldag werd vrijdag afgetrapt door Kortrijk en Club Brugge, vandaag en morgen komt de rest aan de bak. Bij Standard is het wel nog even wachten op nieuwkomer Maxime Lestienne, terwijl Hein Vanhaezebrouck voor een primeur kan zorgen. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

STANDARD. Lestienne minstens een maand out

Slecht nieuws voor de Rouches. Maxime Lestienne blesseerde zich vorige week aan de hamstring. Nader onderzoek bracht aan het licht dat hij een scheur heeft opgelopen. Zijn afwezigheid wordt tussen de vier en zes weken ingeschat. Het is dus nog even wachten op het debuut van de vervanger van Junior Edmilson.

ANDERLECHT. Dendoncker wenst Teo succes, primeur voor Hein?

Anderlecht kan zijn competitiestart verfraaien tot een perfecte 9 op 9. Vanhaezebrouck is al sinds 2006 coach in het profvoetbal, maar nog nooit begon hij met drie zeges op rij. Niet bij Kortrijk, niet bij Genk en zelfs niet in het kampioenenjaar van AA Gent. “Ach, laten we met beide voeten op de grond blijven. Charleroi is kandidaat voor Play-off 1 en wordt een grotere test dan Oostende of Kortrijk.” Vanhaezebrouck kan nog geen beroep doen op Kums (heup), Najar (hamstring) en Saief. Bakkali is ook nog niet klaar, maar Milic en Bornauw raken fit.

Foto: Photo News

Leander Dendoncker kwam gisteren afscheid nemen van zijn Anderlecht-ploegmaats. Vandaag zal hij nog niet spelen met Wolverhampton tegen Everton, maar hij verhuist wel definitief naar Engeland. Dimata gaf hem een handshake en de Rode Duivel sprak Teodorczyk moed in in afwachting van zijn eventuele transfer. “Ik ben blij voor Leander”, stelde Vanhaezebrouck. “Het is een mooie volgende stap in zijn carrière. Ik hoop voor hem dat alles goed verloopt. Wolverhampton is een nieuwkomer met veel ambitie in de Premier League. Hopelijk vinden ze al aansluiting met de subtop en moet Dendoncker na één seizoen niet veranderen van club. Het is een mooie challenge voor hem. Hij heeft er lang op moeten wachten.”

LOKEREN. Söder keert terug naar jeugdclub

De overbodige spits Robin Söder (27) verlaat al na amper één seizoen Sporting Lokeren. De Zweedse aanvaller tekende een contract tot 2021 bij IFK Göteborg, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. In het Waasland was hij goed voor acht doelpunten en zes assists in 37 wedstrijden. Door de komst van aanvallers Anton Saroka en Djordje Jovanovic had hij weinig uitzicht op speelminuten onder Peter Maes.

ZULTE WAREGEM. Jensen out, Sylla in

Essevee verhuurt Frederik Oldrup Jensen tot eind december met een aankoopoptie aan het Zweedse Göteborg. De huurdeal van AA Gent-spits Mamadou Sylla met Zulte Waregem is rond. Hij wordt verhuurd met aankoopoptie. Madu liep tijdens de training een scheurtje op aan de adductoren en is minstens één maand out.

ANTWERP. Bosuil telt nu 16.144 plaatsen

Het college heeft de capaciteits­uitbreiding van het Bosuilstadion van Antwerp goed­gekeurd. De Great Old mag vanaf nu 16.144 toeschouwers ontvangen tijdens zijn thuiswedstrijden. De club laat wel weten dat de extra plaatsen pas gebruikt kunnen worden als ook de ordediensten hun ­fiat gegeven hebben voor het ­gebruik van de tijdelijke tribune. “We verwachten deze goedkeuring tegen begin september”, luidt het bij Antwerp. Voor de topper tegen Club op 19­ ­augustus zal de tijdelijke tribune dus nog niet ­gebruikt kunnen worden.

CERCLE BRUGGE. Jonkies tekenen profcontract

Bij de Vereniging kreeg jonkie Robbe Decostere (20) een semiprofcontract voor één seizoen met optie op een tweede jaar. Charles Vanhoutte (19) tekende een driejarig profcontract. Cardona is out voor onbepaalde tijd, zijn vervanger Nabil Alioui wordt meteen in de selectie opgenomen. In tegenstelling tot vorige week zitten ook Anderson Lopez en Vitinho bij de twintigkoppige kern, waarin opnieuw slechts twee keepers zitten.

WAASLAND-BEVEREN. Met of zonder Verstraete tegen Gent?

Gisteren was het nog onduidelijk of AA Gent-huurling Louis Verstraete komend weekend mag aantreden tegen moederclub AA Gent. Volgens een nieuwe regel van de Pro League – sinds dit seizoen van kracht – mag Verstraete enkel spelen als Waasland-Beveren zijn volledige loon betaalt. Waasland-Beveren wacht nog op een document van de Pro League, dat vandaag zou toekomen. Vandaag sluit Ampomah (enkel) in principe aan en valt de beslissing of hij al dan niet start. Keita (ziek) en Ndiaye (blessure) waren gisteren afwezig.