“Ik heb een paar vijzen los. Dat heb ik nooit geweten, tot nu.” Het hallucinante gesprek tussen man die vliegtuig kaapte en luchtverkeersleiding

Een 29-jarige mecanicien is vermoedelijk overleden nadat hij op de Amerikaanse luchthaven van Seattle-Tacoma een vliegtuig kaapte, zonder toestemming opsteeg en crashte. Tijdens zijn dolle vlucht maakte de schijnbaar verwarde man enkele loopings. The Seattle Times kreeg een transcript in handen van het hallucinante gesprek tussen de mecanicien en de luchtverkeersleiders.

Uit de conversatie blijkt dat de man ‘Rich’ of ‘Richard’ heet. Het gesprek start met de piloot die meldt dat hij dat kerosine in het toestel tankte “om naar de Olympische Spelen te gaan kijken, of zoiets”.

Kort daarna maakt de piloot zich zorgen over brandstof. “ Ik heb nog 2100 (pond nvdr.) over. Ik ben begonnen met 30 of zo (...). Ik weet niet hoeveel dit toestel verbruikt bij het opstijgen, maar het is meer dan ik dacht.”

De luchtverkeersleider blijft kalm en probeert op de man in te praten: “Er is een landingspiste aan de rechterkant”, zegt de luchtverkeersleider. “Dat is de McChord (een militaire luchtmachtbasis nvdr.).”

Maar dat ziet de mecanicien niet zitten. “Oh man, die gasten gaan me hard aanpakken als ik daar land. Ik denk ook dat ik daar iets fouts ga doen en dat wil ik niet. Ik denk dat ze daar luchtafweergeschut hebben.”

Opnieuw probeert de luchtverkeersleider de piloot gerust te stellen. IJzig kalm antwoordt hij dat de legerbasis geen luchtafweergeschut heeft. “We zijn gewoon op zoek naar een plek waar je veilig kan landen.”

Vervolgens geeft de mecanicien aan dat hij nog niet klaar is om te landen en dat de brandstof hem zorgen baart. “Holy smokes, ik moet stoppen met kijken naar de brandstofmeter, want die is snel aan het zakken.”

Kort daarna lijkt de piloot de ernst van de situatie in te zien. “Hiervoor ga ik levenslang de bak in, toch? Ik hoop het toch, voor een gast als ik.”

“Oh Richard toch”, antwoordde de luchtverkeersleider. “Daar gaan we nu nog niet aan denken. Zou je alsjeblieft die bocht naar links kunnen inzetten?”

Het is niet duidelijk of de mecanicien de bocht nam of gewoon bleef doorvliegen. “Ik heb heel wat mensen die om me geven”, zegt hij nog. “Ze gaan allemaal heel teleurgesteld zijn als ze horen wat ik gedaan heb. Ik wil me graag verontschuldigen bij ieder van hen. Ik ben een gebroken man, met enkele vijzen los, denk ik. Dat heb ik nooit geweten, tot nu.”

Maar dan gaat het fout. “Ik denk dat een van mijn motoren aan het uitvallen is”, zegt de mecanicien, waarop de luchtverkeersleiding een finale poging onderneemt. “Ok Rich. Als je kan, zou ik graag hebben dat je het vliegtuig laag en recht boven het water houdt.”

Kort daarna stort het toestel, met de neus eerst, neer op Kerton Island. Op beelden van een lokaal radiostation is te zien hoe wrak volledig uitgebrand is. Vermoedelijk heeft de piloot de crash niet overleefd.

“Terroristen maken geen loopings”

“Het was onwezenlijk, precies iets uit een film”, zegt een lokale fotograaf nog aan The Seattle Times. De man zag naar hoe het toestel gevaarlijk laag bij de grond voorbijvloog. Hij heeft de crash naar eigen zeggen gehoord en zag de rook opstijgen. “De rook bleef hangen en je kon de F-35’s horen, ze vlogen heel erg laag.” De man was danig onder de indruk. “Dit is iemands zoon, echtgenoot of dochter. Een ware tragedie.” Andere getuigen beschrijven hoe het toestel enkele loopings maakte.

De lokale sheriff en andere autoriteiten zijn formeel: “Terroristen maken geen loopings, dit is een uit de hand gelopen joyride of stunt.” Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad.

Het hele volledige gesprek tussen de mecanicien en de luchtverkeersleiding kan je hieronder herbeluisteren. Let op: dit gesprek kan schokkend overkomen.

