Eindelijk! Imoh Ezekiel is aangekomen bij Kortrijk

De transfer zat er al weken aan te komen, maar kon door problemen met het visum nu pas officieel afgerond worden. Imoh Ezekiel is de nieuwste aanvaller van KV Kortrijk. De ex-speler van Standard en Anderlecht zette in het Guldensporenstadion een krabbel onder een verbintenis tot 2021.

Ezekiel speelde de voorbije maanden voor het Spaanse Las Palmas. In tien matchen voor de geelhemden kwam de 24-jarige aanvaller niet tot scoren. Zijn aflopende contract werd dan ook niet verlengd. In Kortrijk moet hij een dodelijk trio gaan vormen met Ilombe Mboyo en Teddy Chevalier. Kortrijk startte met een zwakke 1 op 9 aan het seizoen en scoorde nog maar één keer, een owngoal van Ognjen Vranjes in de 1-4 thuisnederlaag tegen Anderlecht.

Ezekiel vierde in 2012 zijn debuut in de Jupiler Pro League bij Standard, waar hij al snel uitgroeide tot sterkhouder. In 2014 maakte de aanvaller de overstap naar Al-Arabi. Hij bleef eigendom van de club uit Qatar tot 2014, maar werd ondertussen wel uitgeleend, opnieuw aan Standard en aan Anderlecht. Na nadien passages bij het Turkse Konyaspor en Las Palmas keert Ezekiel nu dus terug naar België.