Hoe kan een mecanicien ongestoord in de cockpit kruipen en opstijgen? Vlaamse expert legt uit

De mecanicien die in Seattle een leeg passagiersvliegtuig kaapte, er kunstjes mee deed en vervolgens neerstortte, had veel meer schade kunnen aanrichten, aldus Luc De Wilde op Radio 1.

“Dit had veel slechter kunnen aflopen.” Luchtvaartspecialist Luc De Wilde twijfelde niet toen Radio 1 hem zondagochtend vroeg wat de gevaren van het incident in de luchthaven van Seattle waren. “Het was zo”n wilde actie, dat de man ongetwijfeld andere vliegtuigen in gevaar heeft gebracht. Het gaat hier ook niet om een sportvliegtuigje, hé. Deze man heeft in feite iedereen in gevaar gebracht.”

Hoe de 29-jarige mecanicien, die zonder toestemming opsteeg met een passagiersvliegtuig, er enkele loopings mee deed en vervolgens crashte, tot in de cockpit raakte, is ook voor De Wilde een raadsel. “Luchthavens zijn zeer goed beveiligd en vliegtuigen zijn zeker niet zomaar bereikbaar. De man moet niet enkel werkzaam geweest zijn op de luchthaven, maar ook op een of andere manier in het toestel en daarna in de cockpit van het toestel zijn geraakt. Dat is uitzonderlijk.

(lees verder onder de video)

Gevechtsvliegtuigen

Dat de man het vliegtuig daarna aan de praat kreeg, is ook niet evident gezien de “complexe reeks handelingen die een piloot moet uitvoeren vooraleer het vliegtuig nog maar beweegt”.

Vlak nadat de man zonder toestemming opsteeg, stegen meteen gevechtsvliegtuigen op om hem te onderscheppen. Dat lukte niet. “Het is ook niet eenvoudig om iemand die geen controle heeft over een toestel te onderscheppen”, zegt De Wilde. “Meestal probeert men eerst de situatie in te schatten door contact te leggen met de piloot. Een vliegtuig onder druk veilig aan de grond krijgen, is veel moeilijker.”

LEES OOK. “Ik heb een paar vijzen los. Dat heb ik nooit geweten, tot nu.” Het hallucinante gesprek tussen man die vliegtuig kaapte en luchtverkeersleiding