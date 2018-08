NASA blaast lancering van raket ‘die ons dichter bij de zon moet brengen’ op het nippertje af

Volgens de NASA ondervond de ‘United Launch Alliance Delta IV’-raket “een probleem”. Eerder op de dag werd de lancering al een uur verschoven, maar uiteindelijk raakten de technische problemen niet opgelost. Zondag wordt een nieuwe poging ondernomen.

This morning’s launch of @NASASun’s #ParkerSolarProbe was scrubbed. Launch teams will attempt to launch on Sunday morning. Get real-time updates: https://t.co/9uczz8fdI8 pic.twitter.com/6GyCioopfa