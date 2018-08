Man komt om bij verkeersongeval in Zoutleeuw

Zoutleeuw - Bij een verkeersongeval zaterdagochtend omstreeks 5.30 uur op de Grote Steenweg tussen Sint-Truiden en Tienen in Dormaal (Zoutleeuw) is een dode gevallen. Het ging om een 43-jarige man uit Tienen die alleen in de wagen zat en ter plaatse stierf. Bij het ongeval was geen andere wagen betrokken. Dat meldt het Leuvense parket.

“De man heeft de controle over het stuur verloren, is met zijn voertuig van de weg geraakt en vervolgens tegen een verkeersbord gereden. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen van overdreven snelheid noch van alcoholgebruik”, aldus Tops.