Porsche wil tegen 2022 6 miljard euro besparen

De Duitse sportwagenbouwer Porsche wil miljarden euro’s besparen. “We zijn van plan om een programma te implementeren waarmee we de komende drie jaar meerdere miljarden euro’s besparen”, zei Porsche-topman Oliver Blume in een interview met de kranten Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten. Tussen 2019 en 2022 wil het bedrijf twee miljard euro per jaar minder uitgeven, aldus ingewijden aan de kranten.