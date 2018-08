Hoe de zoektocht van Lindsey naar de ware liefde uitmondde in 13 jaar van pure horror: "Het begon nog zo mooi"

Toen Lindsey Goldrick Dean (48) veertien jaar geleden zich inschreef op een online datingplatform, had ze gehoopt liefde te kunnen vinden. Maar toen de aantrekkingskracht in het echte leven ontbrak, veranderde ervaring een nachtmerrie. Nu vertelt de vrouw hoe één man haar 13 (!) jaar lang stalkte en de meest bizarre dingen deed om haar te domineren. "Ik wil mijn verhaal vertellen om te laten zien dat hij me niet heeft gekraakt", zei de Britse, na afloop van de rechtszaak.

Het begon allemaal in oktober 2004 met een advertentie op een online datingplatform. Lindsey was op zoek naar een gesofisticeerde, vriendelijke en cultuurliefhebbende man, nadat haar huwelijk op de klippen was gelopen. Al snel leek het alsof haar dromen uitkwamen, toen zakenman en financieel adviseur Paul Curran reageerde. Hun e-mails gingen over muziek, reizen en familie. Hij leek alles wat ze had kunnen dromen, dus ze besloot om met hem af te spreken in het echte leven.

Na vier dates besefte Lindsey echter dat er geen klik was. Ze voelde zich niet aangetrokken tot Paul, maar merkte ook een aantal dingen op in zijn gedrag, die ze absoluut niet leuk vond. Zo werd hij boos, toen ze een beetje verkouden was. Ook kocht hij voor haar "als cadeautje" een domeinnaam voor een site voor haar bedrijf, maar toen ze vroeg of hij die toch zou willen wissen, deed hij dat niet. Uiteindelijk sloeg ze na een half jaar van contact zijn aanbod voor een nieuwe date vriendelijk af, in de hoop dat ze het bij een vriendelijke verstandhouding konden houden.

Van bizarre lingerie tot sekssites

Maar dat was buiten de man gerekend. Gekrenkt in zijn gevoelens, besloot hij om over te gaan tot drastische methodes om Lindseys leven zuur te maken. Het begon allemaal met anonieme telefoontjes, een vijftal per dag. Praten deed hij niet, maar ze joegen Lindsey de stuipen op het lijf. Toen ze die bleef negeren, kwamen de postpakketten. In één van de dozen zaten verbrande spullen. Andere zendingen bevatten bizarre lingerie. Eén van de meest lugubere pakjes stuurde hij naar Lindseys moeder: een urne met asse. Niet dat hij die materialen allemaal aan Lindsey wilde geven, want even later vroeg hij met een aangetekende zending om "zijn spullen" terug te krijgen.

De situatie liep helemaal uit de hand, toen de man websites begon te maken over de vrouw met vunzige domeinnamen zoals GangbangLindseyGoldrick.com of met gemene URLs zoals LindseyGoldrick-ANastyLyingPieceofWork.com. De foto's die erop verschenen, deden Lindsey walgen. "Hij plaatste foto's met lokken van mijn haar online. Of van doekjes met afdrukken van mijn lippenstift, die ergens in mijn vuilbak waren beland. Of hij Photoshopte mijn gezicht op de lichamen van pornosterren, om dan te zeggen dat ik van Gangbangs hield. Het was zo vuil, zo gemeen", reageerde ze.

De vriendschappelijke mails tussen hem met twee paste hij aan. “De manier waarop ze geschreven waren, deed aan mij denken, maar niet helemaal. Ze leken bij tijden wel uit een archaïsche romantische roman te komen”, verklaarde ze. Via advertenties op Google deed hij haar familie en vrienden op de websites en mails belanden. "Iedereen dacht dat ze op reclame voor mijn zaak terecht zouden komen. Maar dan kregen ze die vunzigheid te zien. Ik vond het zo vernederend en verontrustend."

Geen hulp

Het was haar nieuwe vriend, die haar deed beseffen dat het zo niet langer kon. Lindsey stapte naar de politie, maar kreeg het deksel op de neus. "Ze zeiden dat ze niks voor me konden doen, als hij mij niet fysiek aanviel. Maar ik bleef rapporteren. Plots voelde ik mij zelf de stalker, omdat ik zo vaak naar de agenten moest stappen, zonder dat ze me wilden helpen." In 2005 werd Curran even opgepakt, maar na een dag was hij alweer vrij.

Ondertussen verbouwden Lindsey en haar nieuwe man hun huis. Toen ze een zoontje kregen, leek hun woning wel een gepantserde burcht, want iedereen was bang dat Curran nooit zou stoppen. "Bij elk geluid ging ik de sloten checken. Ik dacht echt dat hij me ging vermoorden", aldus Lindsey. “Ik durfde niets meer te doen. Al mijn ambitie, levendigheid, zelfvertrouwen en creativiteit was weg. Een nieuwe job zat er niet in, want ik wist wat je kreeg als je mijn naam Googlede."

Rechtszaak

In 2016 was Lindsey op. Ze kon niet meer. Daarom besloot ze naar de rechtbank te trekken. In eerste instantie schrok het Curran niet af, integendeel. Hij bleef de sites maar uitbreiden en vernieuwen. Maar uiteindelijk besefte hij dat de rechtszaak hem heel wat geld zou kunnen kosten en bood hij haar een schikking aan. Zijn voorwaarden: Lindsey zou met niemand over de zaak mogen praten. Maar dat weigerde ze, en ze besloot de zaak een versnelling hoger te schakelen. Voor zichzelf, voor alle andere slachtoffers van cyber stalking.

Nu heeft de rechtbank zijn verdict laten horen. Curran moet Lindsey een gepeperde schadevergoeding betalen en hij krijgt een strikt contactverbod, ook online. "Mijn nieuw leven kan beginnen", vertelt de vrouw opgelucht. Ze durfde het zelfs aan om online van zich te laten horen. Ze startte een Twitteraccount en postte de woorden: "Ik heb 13 jaar lang geen stem gehad. Hallo."