Ook Renard lacht met aanbod van Napoli: “Ochoa huren? Ik wil Dries Mertens ook lenen”

Doelman Guillermo Ochoa is tot nader order een speler van Standard. Nochtans toonde de Italiaanse topclub Napoli interesse. Het bod dat in Luik binnenviel, werd echter pardoes van tafel geveegd. Reden? Napoli wilde de doelman huren met een aankoopoptie. Geen optie voor Standard en trainer Michel Preud’homme deelde al een sneer uit aan de Italianen. Olivier Renard, tegenwoordig directeur van de scouting, doet er in gesprek met La Capitale nog een schepje bovenop.

“Als Ajax spelers voor tien miljoen of meer kan kopen, dan is het een grap dat wij onze keeper, die international is, zouden uitlenen. Als de club niet de gevraagde transfersom kan of wil betalen, moet Memo (de bijnaam van Ochoa, nvdr.) zich afvragen wat de intenties van die club zijn.” Michel Preud’homme was op zijn persconferentie streng voor Napoli, dat bij de Rouches poogde om doelman Ochoa te huren met een aankoopoptie.

Ook Olivier Renard heeft het niet zo begrepen op de handelswijze van de Zuid-Italianen. “Als ik Napels vraag om Dries Mertens te lenen met een aankoopoptie, zullen zij ook lachen”, deelt Renard een steekje uit in La Capitale. “Memo verdient een geweldige club, hij is een goede keeper en een goed persoon. Maar dat is niet de reden waarom we iets moeten doen. Toegegeven, hij is als vrije speler naar hier gekomen. Maar hij heeft een goed salaris, dat hij ook verdient door zijn prestaties. Omdat hij goede play-offs en een goed WK speelde, ben ik niet verrast door deze interesse.”

La Gazetta: "Ochoa wil niet op de bank zitten”

Ondanks de sterke uitspraken meent La Gazetta dello Sport dat een deal nog niet van tafel is. Volgens de roze sportkrant zou een huur met aankoopoptie toch een optie zijn, maar doemt er een ander probleem op. Ochoa zou garanties willen en niet het risico willen nemen op de bank te belanden, maar Napoli haalde met Meret al een doelman en die lijkt eerste keuze te zullen zijn, al moet hij eerst revalideren van een gebroken arm. Ook Simon Mignolet is nog steeds in beeld. David Ospina, een andere optie, lijkt dan weer op weg naar Besiktas.