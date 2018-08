En of hij het nog kan! Iniesta scoort zijn eerste doelpunt in Japan na een weergaloze dribbel

Andres Iniesta nam deze zomer met pijn in het hart afscheid van Barcelona. El Blanquito trok naar Japan, waar hij voor Vissels Kobe ging voetballen. Dat de middenvelder zijn magie nog steeds niet kwijt is, mag duidelijk zijn. In de thuiswedstrijd tegen Jubilo Iwata zette Iniesta na een kwartier zelf de aanval op op het middenveld. Hij kreeg de bal weer toegespeeld Lukas Podolski, ex-Bayern en Köln. Het was dan dat hij even zijn klasse toonde. Met een onnavolgbare aanname achter het steunbeen draaide hij rond zijn as en voorbij zijn tegenstander. Nadien omspeelde hij nog even de keeper om vervolgens zijn eerste doelpunt in Japanse loondienst te maken.