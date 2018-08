Man (21) opgepakt na dreigende tweet over Antwerp Pride, wapens aangetroffen bij huiszoeking

Antwerpen - De politie van Antwerpen heeft vrijdag een man (21) opgepakt nadat hij een verontrustend tweet had uitgestuurd. Omdat de twintiger het bericht onder een schuilnaam postte, was doorgedreven onderzoek nodig om de verdachte op te sporen. Hij is opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Bij de verdachte thuis trof de politie een vlag met een hakenkruis en verboden wapens aan.

De verdachte had op 8 augustus op de sociale media een niet mis te verstane dreigende reactie gepost als antwoord op een tweet van de politie over de Antwerp Pride. De tweet van de politie kaderde rond het verkeersvrij maken van de evenementenzone. Enerzijds was de tweet van de verdachte discriminerend, maar anderzijds achtte de politie het risico op geweld reëel.

Deze week verwelkomen we de #AntwerpPride in onze stad. Om de stoet vlot te laten verlopen zijn een aantal straten parkeervrij gemaakt. Bekijk ons overzicht en verplaats je wagen op tijd. Er wordt getakeld in de nacht van vrijdag op zaterdag.https://t.co/cGJmyUUtG9 pic.twitter.com/JHCv32VXh7 — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) August 8, 2018

Onder het pseudoniem ‘panzer’ postte de man “de dag dat alle faggots samen komen op 1 plek”. Bij de tweet voegde hij een gif van Duitse soldaten die een machinegeweer bemannen.

Na onderzoek konden speurders afgelopen vrijdag de identiteit en de woonplaats van de verdachte achterhalen. Er werd overgegaan tot een huiszoeking.

De verdachte werd thuis aangetroffen. De man gaf toe dat hij verantwoordelijk was voor het versturen van het bericht. Bij het doorzoeken van zijn kamer werden nog verschillende bezwarende elementen aangetroffen zoals een vlag met een hakenkruis, een boksbeugel en verboden messen.

De verdachte werd ter plaatse gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Het gaat om een man van 21 jaar. Hij komt zondag bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.